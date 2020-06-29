Başakşehir'den Mustafa Cengiz için jest

Başakşehir sağlık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Turuncu-Lacivertliler, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir'den Mustafa Cengiz için jest

Başakşehir sağlık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Turuncu-Lacivertliler, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da bu jest için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederken, görüntülü arama ile pankartı Mustafa Cengiz'e gösterdi.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...