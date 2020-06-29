Başakşehir sağlık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Turuncu-Lacivertliler, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da bu jest için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederken, görüntülü arama ile pankartı Mustafa Cengiz'e gösterdi.







