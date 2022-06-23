Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor da transfer hamlesi gerçekleşti. Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Tolga Ciğerci'nin istatistikleri

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Tolga Ciğerci, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Fernando Lucas Martins istatistikleri

Fernando Lucas Martins Gremio, Shakthar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan takımlarının formalarını giyerken Antalyaspor ile Süper Lig'in ikinci yarısında 17 maçta 4 gol atıp, 4 asist yaptı. Ayrıca Fernando Brezilya milli takım formasını sekiz kere terletti.









(Ajansspor)