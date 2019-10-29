UEFA, Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili tepki göstermiş ve "Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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Başakşehir paylaşımlarına bugün de devam etti. İstanbul Kulübü sosyal medya hesabından, " Geçmişte de,Şimdi de, Gelecekte de... SELAM OLSUN!" mesajlı gönderileri paylaştı. Kısa sürede bu paylaşımlar sosyal medyada büyük ses getirdi.



