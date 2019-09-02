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Başakşehir'den, Amiens'e transfer olan Chedjou'ya teşekkür mesajı

Başakşehir'den, Amiens'e transfer olan Chedjou'ya teşekkür mesajı

02 Eylül 2019, Pazartesi 10:59
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Başakşehir'den, Amiens'e transfer olan Chedjou'ya teşekkür mesajı

İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou'nun Fransa Ligue1 ekiplerinden Amiens'e transfer olduğunu açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymişti. 

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