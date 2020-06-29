Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna geçen Başakşehir'de, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesi üç isim kart sınırında yer alıyordu. Bu oyuncular, savunmada görev yapan Alexandru Epureanu, orta alandaki Mahmut Tekdemir ile hücuma dönük orta saha Danijel Aleksic'ti. Teknik direktör Okan Buruk'un, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu bu oyunculardan Aleksic, mücadelenin 15. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Bu kez 41. dakikada da Mahmut, yine faul sebebiyle hakem Ali Palabıyık tarafından kartla cezalandırıldı.

Sürpriz Visca'dan

Ev sahibinde savunmada oynayan Epureaunu ise kart görmedi ve sıkıntısız bir şekilde 90 dakikayı tamamladı. Sürprizi ise Visca yaptı. 74'te itirazdan sarı gören Boşnak yıldız, 85'te ikinci sarıyı gördü ve oyun dışında kaldı. Aleksic, Mahmut ve Visca gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını cezaları sebebiyle yalnız bırakacaklar.