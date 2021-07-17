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Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye takımla çalıştı

Yeni sezon öncesi Bolu’da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı. Youssouf Ndayishimiye ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 21:06 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye takımla çalıştı

Yeni sezon öncesi Bolu’da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı. Youssouf Ndayishimiye ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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