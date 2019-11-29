Roma maçında Başakşehir için talihsizlikler üst üste geldi. Caiçara sakatlığı nedeniyle mücadeleye yetiştirilemedi, yerine mecburen stoper Ponck oynadı. 16. dakikada ise Okan Buruk’un kilit isimlerinden Gulbrandsen sakatlanıp, çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında Epureanu maça devam edemezken, bir diğer stoper Skrtel de ikinci yarıda sakatlandı.

İç sahada seri bozuldu

Avrupa arenasında 25. maçına çıkan Başakşehir, dün Roma yenilgisiyle bu sezon evinde ilk kez kaybetmiş oldu. Grupta daha önce karşılaştığı rakipleri Wolsberger’i deviren (1-0), Mönchengladbach’ı ise elinden kaçıran (1-1) Turuncu- Lacivertliler’in iç sahadaki yenilmezlik serisine Roma son verdi. Başakşehir, Süper Lig’de de evinde oynadığı 6 maçın, sadece 1’ini kaybetmişti.