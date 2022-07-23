Başakşehir’de tur yemini

Başakşehir rakibin ilk atağında geriye düştüğü Konferans Ligi'ndeki Maccabi Netanya maçından oyuna sonradan giren yeni transferi, Polonyalı sağ kanat Patryk Szysz'in golüyle sahadan berabere ayrılmayı başardı. İstanbul ekibi 76'da oyuna giren 24 yaşındaki oyuncunun 80'deki golüyle 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak rövanş maçı öncesi şansını artırırken, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyuncularından tur sözü aldığı öğrenildi.

Futbolcular kenetlendi

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularıyla yaptığı görüşmede genç teknik adamın, rakibin sert oyunu ve hakemin buna müsade etmesine isyan ettiği bildirildi. Hakemin performansını yeterli bulmayan Turuncu-Lacivertli futbolcuların da "Biz bunları eleyeceğiz" diyerek turu geçeceklerine olan inançlarını ortaya koydukları ve hocalarına söz verdikleri kaydedildi.