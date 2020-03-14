Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesi iki eksik

Trabzonspor ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Başakşehir’de, zorlu deplasman öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Turuncu-Lacivertli ekipte Göztepe karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakan tecrübeli stoper Alexandru Epureanu, takımını yalnız bırakacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag maçının 73. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Enzo Crivelli de Bordo-Mavililer karşısında forma giyemeyecek.

Ponck ve Robinho...

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzonspor karşısında iki oyuncunun yerine kimin forma giyeceğine karar vermeye çalışıyor. Bu doğrultuda Buruk’un, Crivelli yerine Robinho’ya şans vermesi bekleniyor.

Stoperde ise Martin Skrtel’in partneri olarak Carlos Ponck’un, mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.