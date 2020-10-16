Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra Trabzon’a hareket edecek ve yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.







