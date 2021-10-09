Başakşehir’de Spor Bilim Kurulu ile SARGEM kuruldu

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarını daha sistemli hale getirmek için Spor Bilim Kurulu ile Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurdu. Spor Bilim Kurulu’nda sportif faaliyetlerin akademik zeminde değerlendirilmesi, SARGEM’de ise gençlere yönelik sportif faaliyetlerin teknolojiyle bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Başakşehir’deki gençlerin sporu daha sistemli ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için Spor Bilim Kurulu ile Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM) kuruldu.

20 AKADEMİSYEN YER ALIYOR

Hayata geçirilen Spor Bilim Kurulu ile bilim, teknoloji, gençlik ve spor projelerinin tanıtılması, projelerin akademik bir zeminde birleştirilmesi ve akademik camiaya daha fazla duyurulması hedefleniyor. Kurulda 10 farklı üniversiteden 20 akademisyen yer alıyor.

SPORUN AR-GE MERKEZİ: SARGEM

Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM)’de ise Başakşehirli gençlerin sportif faaliyetlerini artıracak yeni fikirler üretilecek. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak hizmet verecek olan SARGEM’de, gençlere yönelik sportif faaliyetler daha sistemli planlanacak ve gelişen teknolojiyle bütünleştirilecek.