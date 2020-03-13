UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag'ı 1-0 devirip rövanş maçı öncesi avantajı kaparken, Enzo Crivelli'nin sakatlanmasıyla sarsıldı.

Mücadelenin 75. dakikasında kontratakta acı içinde kendisini yere bırakan başarılı oyuncu Robinho ile değişti.

Arka adalesini tutan ve sahayı sedyeyle terk eden Crivelli’nin bugün MR’ı çekilecek. Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada, “Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak gibi gözüküyor. Milli ara sonrası takıma dönebileceğini düşünüyorum” dedi.