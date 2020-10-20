RB Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında Başakşehir'in başarılı sağ beki Çaicara sakatlandı. Oyundan çıkarken yürümekte zorlanan ve sağlık ekibinin yardımıyla saha kenarına alınan Brezilyalı bek sedye ile ayrıldı. Junior Çaicara'nın yerine oyuna Berkan Özcan girerken sağ beke Rafael geçti. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olabileceği öğrenildi



