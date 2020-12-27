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Başakşehir'de Skrtel şoku!

Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu ve tecrübeli futbolcunun yarın sabah saatlerinde ameliyata gireceği öğrenildi

27 Aralık 2020, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Skrtel şoku!

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kaldı. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler adına skordan daha önemlisi ise Skrtel’in sakatlığı oldu. Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonunun koptuğu öğrenilen öğrenilen Slovak oyuncunun yarın ameliyat edileceği öğrenildi.

Skrtel’in yerine 51. dakikada Mehmet Topal görev almaya başladı.


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