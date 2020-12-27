Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kaldı. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler adına skordan daha önemlisi ise Skrtel’in sakatlığı oldu. Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonunun koptuğu öğrenilen öğrenilen Slovak oyuncunun yarın ameliyat edileceği öğrenildi.

Skrtel’in yerine 51. dakikada Mehmet Topal görev almaya başladı.



