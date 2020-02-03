Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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