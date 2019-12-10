Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

10 Aralık 2019, Salı 15:24
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Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Borussia Mönchengladbach maçı için yarın sabah saatlerinde Almanya’ya hareket edecek. Yerel saatle saat 17.45’te gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından 18.15’te yapılacak son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

İHA

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