Süper Lig’deki ilk şampiyonluğuna çok yakın olan Medipol Başakşehir’de kaleci Mert Günok’un başarısı dikkatlerden kaçmıyor. Azmi, sabrı ve yeteneğiyle turuncu-lacivertli forma altında tarihe geçmeye hazırlanan tecrübeli eldiven, aştığı zorlu yollara rağmen kopmaması, çalışması ve formayı kapmasıyla fark yarattı.

İşte Mert Günok’un herkese örnek olan futbol kariyeri:

-Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2008’den itibaren A takıma çıkan Mert Günok, 7 yıl Volkan Demirel’in ardından yedekte kaldı.

-Fenerbahçe ile 3 TFF Süper Kupa, 2 şampiyonluk ve 2 Türkiye Kupası kazanan Mert Günok, 51 maçta forma giydi.

- 2015’te sözleşmesi biten Mert Günok, Fenerbahçe’nin Fabiano’yu tercih etmesiyle yol ayrımına geldi ve 2015-16 sezonunda Bursaspor’a geçti.

-2015-17 yılları arasında Bursaspor’da olan Mert Günok, genelde şu anda Fenerbahçe’de yedek olan Harun Tekin’in arkasında bekledi.

- 2017’de Başakşehir’e gelen Mert Günok, ilk dönemlerinde hiç süre almadan Volkan Babacan’ın yedeği oldu. Ancak geçen sezon ve bu sezon formayı kapan Mert, milli takımın da 1 numarası oldu.

- Mert Günok, Başakşehir’de 87 maçta oynayarak kariyerinde en çok süre aldığı dönemi yaşıyor. (Milliyet)