Başakşehir’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Temmuz 2020, Cuma 21:40 Son Güncelleme:
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Başakşehir’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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