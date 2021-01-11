Başakşehir'de ayrılık kararı. Dört sezondur Başakşehir forması giyen fakat özellikle bu yıl formaya uzak kalan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı. İstanbul ekibi de ayrılığa onay verirken Kerim Frei'ın yeni adresi de netleşti.

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından 2017-2018 sezonunda Başakşehir''in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı.

Erzurumspor istedi

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Hürriyet







