Başakşehir’de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Atiker Konyaspor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 16 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.