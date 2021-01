Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci, Başakşehir yönetimi ile geleceği hakkında görüştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ısrarla istediği ve Gençlerbirliği maçından sonra da transferini istediğini söylediği İrfan Can, Başakşehir yönetimi ile sürpriz bir görüşme yaptı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; transferin gözdesi olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.