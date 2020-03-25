Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yeni tip Corona virüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyrulmuştu. Hastanede müşahade altında tutulan Gümüşdağ, bir takım testler yapılmaya devam edildi. Korona şüphesiyle gözlem altında tutulan Gümüşdağ’ın ikinci test sonucu bugün belli olacak. Kulüp, başkanın durumuyla ilgili son gelişmeleri resmi sitesinden duyuracak. Turuncu- Lacivertli ekibin patronunda belirtiler şiddetli olmasa da önlem alınıyor.