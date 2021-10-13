Süper Lig ’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş ’ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Tesisleri’nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Orta-şut çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Emre Belözoğlu’nun antrenman öncesinde 10 kişilik ekibiyle poz verdikten sonra takımla uzun süren bir taktik toplantı yaptığı ifade edildi. Genç hoca özellikle kenar ortalarının önemine vurgu yaparken savunma arkası koşularının da önemine dikkat çekti.

Tek eksik Ömer Ali

Ömer Ali Şahiner’in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Başakşehir’de Beşiktaş maçı öncesinde başka eksik bulunmuyor. İstanbul ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek