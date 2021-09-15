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Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

15 Eylül 2021, Çarşamba 22:56 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig ’in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ’yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5’e 3 pasla devam eden idmanın orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu’nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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