Başakşehir’de Fenerbahçe maçı mesaisi başladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını çalışmalarını sürdürecek.