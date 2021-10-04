Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu göreve getirildiğini duyurdu. İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında imzayı attı ve soruları yanıtladı.

İmza töreninde Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ da Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İlk olarak sözü alan isim Gümüşdağ oldu ve açıklamasında, "Emre Belözoğlu ilk geldiğinde, 'Sen Türk futbolun en büyük oyuncususun. Burada da çok güzel işler yapacaksın.' demiştim.Her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. 4 unutulmaz yıl yaşadık. Fenerbahçe 'ye gittikten sonra da futbol hayatını şerefli bir şekilde sonlandırdı. Emre benim kardeşim kendisi artık takımın başında, futbolculuğunun üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.





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Aykut Kocaman açıklaması

Gümüşdağ ayrıca görevden ayrılan Aykut Kocaman ile de ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

"Öncelikle burada 8 ay görev yapmış çok kıymetli, değerli hocamız Aykut Kocaman'a teşekkürle başlamak istiyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırdık. İnsanlar çalıştıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. İyi ki çalışmışım dediğim bir teknik direktör. Başakşehir ailesine büyük emekleri oldu. Kendisini tanımaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki futbol kariyerinde ve yaşamında Aykut Kocaman'a başarılar diliyoruz"









Emre Belözoğlu: Benim için Başakşehir ailesinin farklı bir yeri var

Göksel Gümüşdağ'ın ardından Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik adamı Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Benim için Başakşehir ailesinin farklı bir yeri var. Buraya 35 yaşında geldiğimde futbolu bırakma noktasındaydım. Bu ailede doğruları gördüm, bana gösterilen sevgi çok önemliydi. Burada olmak gurur verici. En büyük hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."

"Kulübün gelişiminde katkım oldu. Başakşehir çıtayı yüksek çekti, Okan Hoca ile şampiyonluk yaşadı. Zorlu bir görev beni bekliyor. Sorumluluğum çok büyük. Futbolculuğumda burada şampiyonluk yaşayamadım ama umuyorum Okan Ağabaye nasip olan şampiyonluğu ben de yaşarım. Türkiye'de Pro Lisans konusu ben hoca olduktan sonra gündeme geldi."

Pro Lisans açıklaması

"Son 6-7 senede futbol oynarken de oyuna teknik adam gibi baktım. Tecrübe etmem gereken gerçekler var. Ekibimizde lisans konusunu aşacağımız isimler olacak. Yakında Pro-Lisans sahibi olacağım. Fena bir futbolcu değildim ama artık o bitti. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz onu anlatmak başka bir yetenek. Ben de bunda başarılı olabileceğimi düşünüyorum."

'Ciddi teklifler aldım'

"Son güne kadar çok ciddi teklifler aldım. Başakşehir'i seçmemdeki en büyük neden Göksel Gümüşdağ'ın varlığıydı. Onun bir sözüne bakıyordu her şey."







