Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Aykut Kocaman'la yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu oturtan Turuncu-Lacivertliler özellikle hücum odaklı verilerde oldukça başarılı.

Gol beklentisinde lider sürpriz!

Örneğin; İstanbul ekibi, pozisyona girme ve gol beklentisi istatistiklerinde oldukça şaşırtıyor. 8 maçta tam 117 kez pozisyona giren Başakşehir bu alanda lider Trabzonspor 'un (119) bir basamak arkasında. Turuncu-Lacivertliler'i, Galatasaray (116), Konya (114) ve Beşiktaş (109) takip ediyor. Gol beklentisi verilerinde ise lider yine sürpriz... 16.23'le Hatayspor zirvede yer alırken, 16.07 ile Galatasaray ikinci, 14.96'yla Trabzonspor üçüncü, 14.12'yle Başakşehir dördüncü ve 13.83'le Beşiktaş beşinci sırada.

Kilit pasta zirvede

Bu istatistikler dışında Turuncu-Lacivertli ekip, başarılı pas, kilit pas ve en az top kaybı verilerinde de ilk sıralarda bulunuyor. Kilit pas konusunda 95'le zirvede yer alan Başakşehir, 469 başarılı pasla Karagümrük'ün (510) hemen ardından geliyor. İstanbul temsilcisi ligde en az top kaybeden ise 3. takım konumunda. Bu alanda lider 655'le Trabzonspor, ikinci 682'yle Karagümrük ve üçüncü 711'le Başakşehir.

Turuncu-Lacivertliler'in istatistiklerde bu kadar öne çıkarken, puan tablosunda 15. sırada yer alması oldukça dikkat çekiyor.

Atalay Özçelikli



