Deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol Başakşehir’de kaptan Emre Belözoğlu’nun tedavisi sürüyor.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre’nin çekilen MR’ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, Turuncu-Lacivertli takımın dün yaptığı idmanda da yer almadı. Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.