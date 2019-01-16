Başakşehir'de iki sezon önce devre arasında kadroya katılan yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor'la yollar ayrılıyor. Adebayor, Hatayspor'la oynanacak kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkıyor ve bu onun muhtemelen sonkarşılaşması olacak.

Tecrübeli oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 16 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

İstanbul ekibinin, Togolu forvetin yerine bir oyuncu almak istediği ve transfer harekatına başladığı öğrenildi.

Yakup Çınar

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