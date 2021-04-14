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Başakşehir'de Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:49 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Ömer Ali Şahiner’in takımla çalışmalara başladığı, Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım’ın fizyoterapistler eşliğinde antrenman yaptığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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