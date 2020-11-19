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Başakşehir'de bir koronavirüs vakası daha

Başakşehir, A Milli Takımdan dönen bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19 Kasım 2020, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de bir koronavirüs vakası daha

Başakşehir, A Milli Takımdan dönen bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı



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