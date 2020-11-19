Başakşehir, A Milli Takımdan dönen bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı
https://twitter.com/ibfk2014/status/1329493705422725123