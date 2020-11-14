Süper Lig’in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00’da tesislerinde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.







