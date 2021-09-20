Geçen sezon çok sıkıntılı bir dönemde aldığı Başakşehir’i ligde tutmayı başarıp yeni sezona da takımın başında giren Aykut Kocaman lige kâbus gibi bir başlangıç yapmıştı.Deneyimli teknik adamla 4 maça çıkan İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalardan tek puan dahi çıkaramamıştı. Fenerbahçe mücadelesine dönüm noktası olarak bakılırken olası bir yenilgi sonucunda teknik direktör Aykut Kocaman’ın görevinden ayrılacağı iddiaları da kamuoyunda yüksek sesle konuluşuyordu. Böyle bir atmosferde başlayan gece, Kocaman ve öğrencileri için mutlu sonla bitti. Visca’nın asisti, yeni transferlerden Okaka’nın golüyle güçlü rakibini devirmeyi başaran Başakşehir sezonun ilk galibiyetini alırken kötü gidişe de son verdi.





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Kâbus seri bitti

Eski takımının namağlup unvanına son veren Aykut Kocaman, takımının üzerindeki kara bulutları dağıtırken maç sonunda da soyunma odasının önünde bekleyerek tek tek tüm futbolcularını galibiyetlerinden ötürü kutladı. Lige Alanya yenilgisiyle başlayan Başakşehir, Konya’ya deplasmanda 2-1 yenilip, yine içeride Kayseri’ye 1-0 ve deplasmanda Göztepe ’ye karşı 2-1’lik yenilgiler yaşamıştı.

Gecenin kahramanı Okaka

Başakşehir’in transferin son günlerinde İtalyan ekibi Udinese’den transfer ettiği Okaka, kritik maça damga vuran isim oldu. Turuncu-Lacivertli forma altında attığı klas golle takımına Süper Lig’deki ilk galibiyetini yaşatan Okaka, Türkiye’de ilk kez fileleri havalandırmış oldu.







