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Başakşehir’de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Ekim 2021, Cumartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Başakşehir’de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ligin 9. haftasında dün sahasında Beşiktaş ’ı 3-2 yenen turuncu-lacivertli ekip, Akdeniz temsilcisiyle yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahadaki idman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı. Topla ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İki gün izin yapacak Başakşehir, 19 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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