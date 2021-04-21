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Başakşehir'de 2 pozitif vaka

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, rutin olarak yapılan kontroller sonucu iki oyuncusunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu

21 Nisan 2021, Çarşamba 18:35 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de 2 pozitif vaka

Süper Lig'in 36.haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Başakşehir'de iki oyuncunun test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.



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