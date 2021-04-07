Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."

Başakşehir'in rakibi Gaziantep FK'da da bu sabah saatlerinde toplamda 4 corona virüs vakası açıklamıştı.











