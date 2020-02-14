Başakşehir yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti

Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş’ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 43’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım maç fazlasıyla Demir Grup Sivasspor’un 1, Trabzonspor’un 2 puan önüne geçti. İstanbul ekibi gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir’in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Crivelli, mücadelenin ilk yarısında sarı kart gördü. Crivelli, takımının gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Demba Ba’dan Beşiktaş’a ilk gol

Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golü atan Demba Ba, eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez gol attı. Daha önce iki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı giyen Senegalli oyuncu, Beşiktaş’a ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Demba Ba, Süper Lig’de Göztepe formasını da giymişti. Senegalli oyuncu, Süper Lig’deki gol sayısını da 7’ye yükseltti.

Evinde 11 maçlık yenilmezlik serisi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1’lik sonuçla alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Berkay Özcan maske ile sahada

Medipol Başakşehir’in orta saha oyuncularından Berkay Özcan, Ziraat Türkiye Kupası rövanşında GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta burnunun kırılmasının ardından ilk kez sahaya Beşiktaş karşısında çıktı. Mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna giren Berkay, yüzündeki özel maskeyle mücadele etti.