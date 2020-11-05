İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, net şekilde desteğini sunsa da alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Manchester Evening News'e göre Başakşehir yenilgisi sonrası hafta sonu ligde zorlu Everton maçı da kaybedilirse Solskjaer'in yerine Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmesi gündemde.

Manchester United, ligde oynadığı 6 maçta 3 yenilgi almış durumda. 1989-90'dan bu yana ligde ilk 7 maçta hiç 4 yenilgi almadılar. Everton maçı kaybedilirse olumsuz anlamda bu da gerçekleşmiş olacak ve Solskjaer ile muhtemelen yollar ayrılacak.

Geçtiğimiz kasım ayında Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Manchester United'ı çalıştırmak istediği ifade edilen Pochettino; geçtiğimiz günlerde Monday Night Football'da yaptığı açıklamada ise, "Yakında geri dönmeyi umuyorum. Futbola geri dönmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.