Başakşehir - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 31. haftasında Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 6. sırada bulunan ve iki haftadır Antalyaspor ve Adana Demir maçlarını kaybeden Turuncu-Lacivertliler düşme hattındaki rakibi karşısında baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren tek golü Danijel Aleksic kaydetti.

Bol pozisyonun yaşandığı, izleyenlerin keyif aldığı zorlu maçta tam 2 gol saymadı, 3 top direğe takıldı ve toplam 30 şut atıldı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir 10 kurtarışla yıldızlaşsa da bu müthiş performans puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 50 yapıp Avrupa inadını sürdürürken, 2 maçtır kaybeden Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 3'e çıktı. 20 puanla son sırada yer alan Doğu ekibi kümede kalma şansını iyice zora soktu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

OKAKA ÇOK NET POZİSYONU HARCADI!

6' Trezeguet sol kanattan ayak içiyle ceza alanına ortaladı, penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda Okaka kafayı vurdu ancak top etkisiz bir şekilde yandan auta gitti. Okaka'nın hemen arkasında Duarte de bomboştu...

GOL İPTAL!

10' Aleksic oyun yönünü sağ kanada çevirdi, Deniz Türüç penaltı noktası üzerindeki Okaka'yı gördü. İtalyan futbolcu boş pozisyonda döndü vurdu ve kaleci Ertaç'ı avlamayı başardı. Ancak hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

14' Sağ kanattan Deniz Türüç korneri kullandı, arka direkten top içeri çevrildi, Okaka müsait pozisyonda kale dibinden vurdu ancak Ertaç çıkardı, seken topa Berkay vurdu Ertaç yine gole izin vermedi.

17' Trezeguet sol taraftan hızla ceza alanına girdi şutunda Ertaç başarılı.

GOL!

26' Sol kanattan Trezeguet ceza sahası çizgisinin hemen önündeki Aleksic'i gördü, yıldız oyuncu şık bir tek vuruşla bu kez Ertaç'ı mağlup etmeyi başardı.

29' Tetteh çok uzaktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, şutunu çekti ancak Volkan Babacan tam köşeden çıkardı.

BİR KEZ DAHA GOL İPTAL!

30' Malatyaspor sol kanattan korneri kullandı, arka direkten top içeri çevrildi, Kenan Özer kale dibinden röveşatayla ağları sarstı ancak ofsayt... Gol geçerli değil.

44' Malatyaspor atağında ceza alanı içindeki karambolde top bir anda Tetteh'in önünde kaldı. Genç futbolcu döndü ancak etkili bir şut gönderemedi, top Volkan Babacan'da kalıyor.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

49' Deniz Türüç sağ kanattan topu soluna çekip yerden vurdu ancak aut.

57' Trezeguet sol kanattan ceza alanına girerken vurdu, top üst direkten dışarı çıktı.

DİREK!

70' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı... Kenan Özer sağ kanattan ortaladı, Tetteh kafayı vurdu ve top üst direkten dışarı çıktı.

75' Caicara sağ kanattan içeri ortaladı, Atabey bomboş pozisyonda kafayı kaleci Ertaç'ın üzerine vurdu.

BİR DİREK DAHA!

77' Başakşehir'de Serdar Gürler sağ çaprazdan vurdu, Ertaç çıkardı seken topa bir kez daha vuran Serdar bu kez topu direğe nişanladı.

ATABEY YİNE KAÇIRDI!

83' Deniz sol kanattan topu yerden içeri çevirdi, Atabey kale dibinden topu Ertaç'a nişanladı.

85' Başakşehir sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanındaki karambol sonrasında top Duarte'nin önünde kaldı. Tecrübeli savunmacı vurdu ancak top yan ağlarda.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Başakşehir - Yeni Malatyaspor 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Campi, Donsah, Haddadi, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Mounir, Dicko, Tetteh.