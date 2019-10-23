Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, grubun ilk maçında deplasmanda Roma’ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

Maçın 11'leri

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Guldbransen, Crivelli

Wolfsberger'in 11'i: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo

Başakşehir - Wolfsberger maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele 19.55’te başlayacak. Irfan Peljto'nun düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Düdük Peljto’da

Başakşehir-Wolfsberger maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

Okan Buruk galibiyet istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya temsilcisini mağlup ederek teknik direktör olarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Daha önce Avrupa’da 4 defa boy gösteren Buruk, söz konusu alandaki ilk deneyimini turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda yaşamıştı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son sınavında ise Fatih Terim Stadyumu’nda Alman ekibi Mönchengladbach’a karşı bir puana razı oldu.

Wolfsberger ligde üçüncü

Wolfsberger, bu sezon Avusturya Ligi’nde 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 23 puan topladı ve üçüncü sırada yer buldu. Avusturya takımı, attığı 28 gole karşılık, kalesinde de 11 gol gördü. Wolfsberger, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda ise Roma’yla birlikte 4’er puana sahip.

Okan Buruk ile Avrupa’da 5. sınav

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan’ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 12. maç

İstanbul ekibi, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 12. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 11 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 11 maçta 9 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0’lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca’yı, 3’er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir’in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets’i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.