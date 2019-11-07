Başakşehir, Wolfsberger karşısında!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Başakşehir, Wolfsberger deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı’nda 23.00’te başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla ikinci sırada yer alan Turuncu- Lacivertliler, Avusturya ekibiyle evinde oynadığı ilk mücadeleyi 1-0 kazanmış ve Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşamıştı. O karşılaşmada golü atan İrfan Can Kahveci sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Başarılı futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.