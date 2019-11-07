Başakşehir, Wolfsberger karşısında!

İstanbul ekibi Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Avusturya deplasmanında, Wolfsberger’e konuk olacak. Saat 23.00’teki maç hem temsilcimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor.

07 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Başakşehir, Wolfsberger karşısında!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Başakşehir, Wolfsberger deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı’nda 23.00’te başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla ikinci sırada yer alan Turuncu- Lacivertliler, Avusturya ekibiyle evinde oynadığı ilk mücadeleyi 1-0 kazanmış ve Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşamıştı. O karşılaşmada golü atan İrfan Can Kahveci sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Başarılı futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.  

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