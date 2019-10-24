Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşıyaşıyor. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, grubun ilk maçında deplasmanda Roma’ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 19.55’te başladı. Irfan Peljto'nun düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Başakşehir - Wolfsberger (CANLI İZLE)

MAÇ BAŞLADI

7' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Michael Liendl ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi ancak savunmamız topu karşılamayı başardı.

15' Rakibimiz gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta orta alanda topu çalan Lukas Schmitz pasını sol çaprazda doğru hareketlenen Anderson Niangbo'ya gönderdi.

Anderson Niangbo ceza sahasına girer girmez topu sağ tarafına çekerek vuruşunu yapmak istedi ancak meşin yuvarlak savunmamızdan geri geldi.

19' Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Marcel Ritzmaier vuruşunu yaptı ancak top savunmamıza çarparak etkisini kaybetti.

27' Sol çaprazdan Marcel Ritzmaier harika vurdu, Mert Günok müthiş çıkardı ve adeta golü önledi.

31' Sol kanattan ceza alanı dışından Fredrik Gulbrandsen sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

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Başakşehir - Wolfsberger ilk 11'ler

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Guldbransen, Crivelli

Wolfsberger'in 11'i: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo



