Başakşehir ve Konyaspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemeleri rövanşında tur için sahaya çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR TURU DEPLASMANA BIRAKTI

Yeni sezona teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Netanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yarın akşam TSİ 19.45'te başlayacak. Temsilcimizde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Başakşehir-Maccabi Netanya maçını Hırvatistan Federasyonu'ndan Dario Bel yönetecek. Yardımcı hakemler ise Marjan Tomas ve Kruno Saric olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ilk maçta, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan Turuncu-lacivertliler bu kez tur için sahada. Temsilcimizin bu önemli maç öncesi muhtemel 11'i şu şekilde:

"Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka."

Turuncu-lacivertliler turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Breidablik (İzlanda) - Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy'de iki oyuncu kırmızı kart görmüştü.

KONYASPOR TUR İÇİN AVANTAJLI

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 3-0'ın rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek. Yarın saat 21.00'de başlayacak mücadelede Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini ise Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ilk mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Konyaspor turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Koper (Slovenya) - Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Yeşil-beyazlılarda, ilk maçta kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoper Uğurcan Yazgılı dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

"Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi."

DHA