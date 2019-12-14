Başakşehir, Türkiye’yi uçurumdan kurtardı!

Bu sezon UEFA Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020- 21 Süper Lig şampiyonumuz bile 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11. sıradayı kaybetmek ise bu yolda tüm şansımızı kaybetmemiz anlamına geliyor. İşte böylesine kritik bir dönemde 5 takımla başladığımız Avrupa Kupası macerasında ne yazık ki beklemediğimiz kadar kötü sonuçlar alırken, Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki tarihi başarısıyla adeta uçurumun ucunda son anda durabildik. Yeni Malatya, Avrupa Ligi’nde gruplara kalamadan elenirken, Beşiktaş ve Trabzonspor, tıpkı Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray gibi Kupa 2’de gruplarını sonunda tamamladı.

Tek temsilcimiz...

10. sıradaki 33 bin 500 puanlı Ukrayna’nın kupadaki tek takımı Shakhtar Donetsk kalırken, hemen peşimizdeki 32.525 puanlı Avusturya da, Salzburg ve Lask’la 2020 yılını görmeyi başardı. M’Gladbach’ı devirerek hem liderliği hem de bir üst tur biletini alan tek temsilcimiz Başakşehir, 32.800 puanlı ülkemizi sıralamada ayakta tutarak, 10.’luk iddiamızı ve peşimizdeki 2 takımlı Avusturya’ya koltuğumuzu kaptırmamızı sağladı.

UEFA puan sıralaması

4200 puanın 1400’ünü topladı

Türk futbolu, Avrupa kupalarında gruplarda son haftayı 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle tamamladı. Galibiyetin 400, beraberliğin 200 puanla ödüllendirildiği ülke sıralamasında 4 takımımızdan Başakşehir, M’Gladbach’ı da yenerek grubunda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle, bu sezon ülke puanımıza 1.400’le en fazla katkı yapan takım unvanını elde etti. Devler Ligi’nde PSG’ye yenilen Galatasaray, 800’ü bonus olmak üzere toplamda 1.200, Basel’e kaybeden Trabzonspor 700, Wolverhampton’a mağlup olan Beşiktaş 400 ve Avrupa Ligi’ne ön eleme aşamasında veda eden Yeni Malatya da Türkiye’ye 500 puanlık katkıda bulundu.

Kura çekimi pazartesi günü

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir’in de yer aldığı son 32 Turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Grubunu lider bitiren Başakşehir’le birlikte tüm grup birincileri ve Şampiyonlar Ligi’nden gelen en iyi 4 üçüncü, seribaşı olarak 1. Torba’da yer alacak. Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan takımlar (Tıpkı Roma ile Başakşehir gibi) bu turda karşılaşmayacak. Seribaşı takımlar, ilk maçlarını 20 Şubat 2020’de deplasmanda, rövanşlarını 27 Şubat 2020’de evlerinde oynayacak. Bu turu geçen takımlar, son 16 Turu’na kalacak.

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