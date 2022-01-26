Başakşehir transfer haberi! Trezeguet bombası!

Takımın en önemli ismi Edin Visca’yı Trabzonspor ’a sattıktan sonra o bölgeye takviye edilen Serdar Gürler’in de sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Başakşehir büyük oynuyor. Turuncu-Lacivertliler, ligin ikinci yarısına da damga vurmak için harekete geçti. Hedefte Süper Lig ’i yakından tanıyan bir isim var. Kasımpaşa’da gösterdiği performansın ardından Premier Lig’in yolunu tutan Trezeguet, İstanbul ekibinin listesinde en üst sırada. Teknik direktör Emre Belözoğlu takıma seviye atlatacağını düşündüğü yıldız oyuncuyu takımında görmeyi çok istiyor.

Kulübü sıcak bakıyor

10 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Aston Villa’da bu sezon sadece 1 maça çıkan Trezegeuet ayrılmaya, kulübü de gelen tekliflere sıcak bakıyor. Başakşehir sözleşmesi devam eden başarılı oyuncu için mümkün olan en az bonservis bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu hafta sonuna kadar görüşmelerin neticelenmesi bekleniyor.