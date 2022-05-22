Son 7 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen, bu 7 maçlık süreci 15 puanla geçen Başakşehir, sezonu "dördüncü" sırada bitirip Avrupa bileti alma hesapları yapıyor. Turuncu-lacivertli ekipte Şener Özbayraklı, Fredrik Gulbrandsen ve Youssouf Ndayishimiye sakat. TD Emre Belözoğlu, Giresun deplasmanında Gulbrandsen'le başlamış; Norveçli oyuncu sakatlanınca Stefano Okaka ile devam etmişti. Bu kez ilk 11'de doğrudan Okaka olacak. Okaka'ya bir kanattan Trezeguet, diğerinden Deniz Türüç ya da Serdar Gürler destek verecek. Orta alandaki "Berkay, Mahmut & Tolga" üçlüsünün bozulması beklenmiyor. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Danijel Aleksic yedek bekleyecek.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Son haftalarda puan kayıpları yapsa da Spor Toto Süper Lig 'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , İstanbul kafilesinde 7 isme yer vermedi. Marek Hamsik cezası; Erce Kardeşler, Stefano Denswil, Bruno Peres, Serkan Asan, Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle sezonun son haftasında forma giyemeyecek. TD Abdullah Avcı sağ bekte Dorukhan Toköz'e şans verecek. Sol bekte İsmail Köybaşı izleyeceğiz... Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme görev yapacak. En ileride Andreas Cornelius forma giyecek. Son 2 maçı kaçıran Manolis Siopis ilk 11'e dönecek. Yunan oyuncunun orta sahadaki partnerleri Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir iç sahada oynadığı son 3 lig maçının hiçbirinde gol yemedi!

- Trabzonspor'un son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %32'lik kesim ensesinde Alanyaspor 'un nefesini hisseden ve kazanıp Avrupa vizesi almak isteyen ev sahibi ekipten yana... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TAHMİNİ

Başakşehir’in Avrupa kupalarına katılabilmesinin yolu, şampiyon Trabzonspor’u yenmekten geçiyor. Alanyaspor’un, Karagümrük deplasmanında puan kaybettiği senaryoda ise sadece “1 puan” almaları yeterli olabilir. Şampiyonluk kutlamalarını da tamamlayan Trabzonspor için sezon bitti desek sanırım yanlış olmaz. Kritik haftada Başakşehir’in galibiyetini bekleyebiliriz.