Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Trabzonspor maçında da şanssız bir an yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında Vitor Hugo'nun müdahalesi sonrası acı içerisinde olan Deniz, kendisini yere bıraktı.

Başakşehir sağlık heyeti, milli oyuncuya hemen tedavi için sahaya girdi. Oyuna devam etmek isteyen Deniz, iğne yapıldıktan sonra oyuna devam etti.

5 dakika kendini deneyen Deniz Türüç, ağrıları dinmeyince kenara değişiklik işareti yaptı ve yerini 39. dakikada Gulbrandsen'e bıraktı.





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