Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor, TFF Süper Kupa için kozlarını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olarak tarih yazan, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, bu sezon ligde pek istediği formu yakalayamadı. Sezonun ilk lig golünü 5. haftada Trabzonspor'a atmış ve ilk galibiyetini almış olmaları ilgi çekici olsa da, o zaman bordo-mavili takımın başında Eddie Newton vardı. O günden bugüne hem Trabzonspor "oldukça" değişti hem de Başakşehir biraz kıpırdandı. Süper Kupa, yani bir kupa kazanmak her zaman TD Okan Buruk'un aklının bir köşesindedir ve dün düzenlenen basın toplantısında "Oyuncularıma güveniyorum" mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de forma giymesi beklenmiyor. Son transfer Ömer Ali Şahiner'in lisansı çıkartıldı, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, maç kadrosunda yer alacaktır.

Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra ligde müthiş bir çıkış gerçekleştirdi. Eddie Newton'dan bayrağı devralan Avcı, belki Türkiye Kupası'ndan elendi ama ligde kırılması güç bir takım yarattı. 12 lig maçından 27 puan çıkartıp 6. sıraya kadar tırmandı. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür sakat. Son lig maçında Gençlerbirliği'ne karşı cezası nedeniyle oynayamayan Lewis Baker 11'deki yerini geri alacak. TD Avcı’nın iyi bir görüntü çizen Berat Özdemir'i değil, yoğun maç trafiğinde sürekli forma giydiği için yorulmuş olabilecek Abdulkadir Parmak'ı kulübede başlatması bekleniyor. "Ekuban, Nwakaeme, Djaniny" hücum hattı ve "Edgar Ie, Hugo" savunma ikilisi değişmeyecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Trabzonspor, Başakşehir'e karşı çıktığı son 13 maçın hiçbirinde soyunma odasına önde giremedi! (8 kez İYX)

- Okan Buruk, Başakşehir'in başında Trabzonspor'a karşı çıktığı 3 maçı da kaybetmedi (1 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %27'lik kesim kritik eksikleri olan Başakşehir karşısında bordo-mavili ekibe daha çok güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.