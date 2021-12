Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu müthiş performansını Galatasaray deplasmanından aldığı 1 puanla taçlandırdı. Ancak Turuncu-Lacivertliler mücadelenin ardından 3 puanın kaçması nedeniyle oldukça üzgündü.

Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer de maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Çok mücadeleci bir maç oldu. Beraberlik oldu. Biz üzgünüz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Galibiyet için gelmiştik. 88'de gol yememiz bizi üzdü. 9 maçtır kaybetmiyoruz. Her maçta kendi felsefemizi göstermeye çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Deplasmana Giresun'a gidiyoruz. Giresun güzel oynayan bir takım. Geçiş oyuncuları çok iyi. Biz kendi kuvvetlerimizi, oyun sistemimizi ortaya koymamız lazım. Mücadeleyle galibiyet için oynayacağız. Keyifli olacak" yorumunu yaptı.