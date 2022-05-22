Süper Lig 'in son haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor 'u 3-1 geçmeyi başardı. Zaferin ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Avrupa biletini alan Turuncu-Lacivertliler'in hocası, "Trabzonspor'u, Abdullah Avcı'yı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı. 9. haftada 6 puanla aldık takımı, 59 puan topladık. Biz geldiğimizden bu yana en çok puan toplayan Trabzonspor, ardından biz geliyoruz. Bu bir başarıdır. Ekibimiz çok iyi çalıştı, herkes elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.